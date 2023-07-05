Что делать, если после стирки в машинке полотенца плохо пахнут
Каждая женщина хоть раз в жизни столкнулась с неприятной ситуацией, когда после стирки полотенца не становятся свежими и чистыми, а получают неприятный запах. Если вас интересует, как правильно стирать кухонные полотенца, чтобы избежать запаха, а также как ухаживать за банными полотенцами, далее вы найдете полезную информацию.
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Существует несколько факторов, влияющих на качество стирки:
- Грязный барабан стиральной машины Рекомендуется регулярно чистить барабан от остатков стиральных средств и загрязнений;
- Некачественный порошок и кондиционер: Важно использовать высококачественные моющие средства, которые хорошо справятся с грязью и запахом;
- Малое количество моющего средства: Используйте достаточное количество моющего средства в соответствии с весом белья, чтобы обеспечить эффективную стирку;
- Быстрая стирка: Не рекомендуется постоянно использовать быстрый режим стирки, особенно при низкой температуре, поскольку это может способствовать размножению бактерий и появлению запаха;
- Неправильный метод сушки: Влажные полотенца не следует складывать в бельевую корзину, поскольку на них могут накапливаться олеиновая кислота и запахи кожного жира человека. Лучше повесить их на сушилку или гладильную доску для полного высушивания.
Особенно опытные хозяйки рекомендуют использовать два доступных средства – соду и уксус, чтобы устранить запах из полотенец:
- Сода: Добавьте 1 стакан соды в отсек для порошка стиральной машины и запустите стирку при температуре 60 градусов. Сода поможет устранить запах и загрязнение из полотенец;
- Уксус: Вылейте 1 стакан уксуса в третий отсек стиральной машины, который предназначен для замачивания. Уксус поможет восстановить свежесть и мягкость полотенец;
Эти простые методы не только лишат ваши полотенца неприятного запаха, но и вернут им мягкость. Вместо соды и уксуса, вы можете использовать специальные средства для стирки белья, которые можно приобрести в магазинах.
Чтобы полностью удалить запах хлора, содержащийся в белом стиральном средстве, рекомендуется тщательно высушивать полотенца на свежем воздухе после стирки.
Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.
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