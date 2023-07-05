Що робити, якщо після прання в машинці рушники погано пахнуть

Кожна жінка хоч раз у житті зіткнулася з неприємною ситуацією, коли після прання рушники не стають свіжими і чистими, а натомість отримують неприємний запах. Якщо вас цікавить, як правильно прати кухонні рушники, щоб уникнути запаху, а також як доглядати за банними рушниками, далі ви знайдете корисну інформацію.

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Існує кілька факторів, які впливають на якість прання:

Брудний барабан пральної машини: Рекомендується регулярно чистити барабан від залишків пральних засобів і забруднень; Неякісний порошок і кондиціонер: Важливо використовувати високоякісні миючі засоби, які добре впораються з брудом і запахом; Мала кількість мийного засобу: Використовуйте достатню кількість миючого засобу відповідно до ваги білизни, щоб забезпечити ефективне прання; Швидке прання: Не рекомендується постійно використовувати швидкий режим прання, особливо при низькій температурі, оскільки це може сприяти розмноженню бактерій і появі запаху; Неправильний метод сушіння: Вологі рушники не слід складати в кошик для білизни, оскільки на них можуть накопичуватися олеїнова кислота та запахи шкірного жиру людини. Краще повісити їх на сушарку або прасувальну дошку для повного висушування.

Особливо досвідчені господині рекомендують використовувати два доступних засоби – соду і оцет, щоб усунути запах з рушників:

Сода: Додайте 1 стакан соди в відсік для порошку вашої пральної машини і запустіть прання при температурі 60 градусів. Сода допоможе усунути запах і забруднення з рушників; Оцет: Вилийте 1 стакан оцту в третій відсік пральної машини, який передбачений для замочування. Оцет допоможе відновити свіжість та м'якість рушників;

Ці прості методи не тільки позбавлять ваші рушники неприємного запаху, але й повернуть їм м'якість. Замість соди та оцту, ви також можете використовувати спеціальні засоби для прання білизни, які можна придбати в магазинах.

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Щоб повністю видалити запах хлору, який міститься в білому пральному засобі, рекомендується ретельно висушувати рушники на свіжому повітрі після прання.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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