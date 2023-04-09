Что делать, когда слетела молния на одежде: простой лайфхак

Многие из нас испытывают разочарование, когда на любимой одежде взлетает молния, а заменить ее или отправить одежду в ателье может быть дорого и не удобно. Но есть простой способ решить эту проблему с помощью обычной вилки.

Читайте также: Как помыть окна с помощью чулок без разводов

Обычно, когда молния неисправна, это может быть связано с тем, что один из зубчиков отходит от своего места на ткани, или при замыкании молнии собачка просто застревает.

Возьмите вилку с металлическими зубьями. Важно, чтобы вилка была с металлическими зубцами, поскольку пластиковая вилка может сломаться; Вставьте собачку в зубцы вилки; Возьмите два конца молнии и протяните их через собачку, зафиксированную на вилке;

Видео дня

Этот способ очень прост и эффективен, поскольку не требует дополнительных инструментов, а вилку можно найти в любом доме.

Раньше мы писали о том, как избавиться от плохого запаха на одежде без стирки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!