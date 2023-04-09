Що робити, коли злетіла блискавка на одязі: простий лайфхак

Багато з нас відчувають розчарування, коли на улюбленому одязі злітає блискавка, а замінити її або відправити одяг в ательє може бути дорого та не зручно. Але є простий спосіб розв'язувати цю проблему за допомогою звичайної вилки.

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Зазвичай, коли блискавка несправна, це може бути пов'язано з тим, що один з зубчиків відходить від свого місця на тканині, або під час замикання блискавки собачка просто застрягає.

Візьміть вилку з металевими зубцями. Важливо, щоб вилка була з металевими зубцями, оскільки пластикова вилка може зламатись; Вставте собачку в зубці вилки; Візьміть два кінці блискавки та протягніть їх через собачку, що зафіксована на вилці;

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Цей спосіб дуже простий та ефективний, оскільки не вимагає жодних додаткових інструментів, а вилку можна знайти в будь-якому будинку.

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