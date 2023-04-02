Як позбутись поганого запаху на одязі без прання: неочікуваний лайфхак

За останні роки, горілка стала надзвичайно популярним домашнім засобом, що можна використовувати для багатьох різних потреб. Як пише видання Food52.com, горілка може бути корисною для тих, хто хоче надати своєму одягу, матрацам та килимам свіжого запаху, не випираючи їх.

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Якщо ви хочете позбавитися від сильного запаху, такого як сигаретний дим або піт на одязі, просто окропіть його чистою горілкою. Чекайте, поки горілка повністю випарується, а з нею й запах.

Цей же метод можна застосовувати для освіження матраців, килимів та будь-яких інших предметів з тканини, які потребують освіження.

Горілка також може бути корисна для видалення плям. Якщо на вашому одязі чи килимі залишилися плями від червоного вина, трав або блювоти, просто розпиліть горілку на уражену ділянку, зачекайте 10 хвилин, а потім промийте холодною водою. Повторюйте процес доти, доки плями не зникнуть. Зверніть увагу, що перед використанням горілки для видалення плям, необхідно переконатися, що тканина не пошкоджена.

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Окрім того, горілка може бути використана як ефективний засіб для чищення та видалення неприємних запахів на різних поверхнях. Так що наступного разу, коли вам знадобиться домашній засіб для побутових потреб, спробуйте використати горілку.

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