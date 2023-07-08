Что делать при перегреве и тепловом ударе: советы специалистов

Пришло долгожданное лето, и всем хочется уйти подальше от цивилизации, на природу или на пляж. Но помните, что на открытом солнце существует опасность получить тепловой или солнечный удар. Как их отличить и что делать при их возникновении подскажет UaPortal.

Солнечный удар – это состояние, возникающее вследствие перегрева головы прямыми солнечными лучами. Он влечет за собой расширение кровеносных сосудов в мозге и приводит к притоку крови к голове. Чаще солнечный удар происходит в безветренную погоду при высокой влажности воздуха.

Первые признаки солнечного удара включают в себя покраснение лица и сильную головную боль. Затем может появиться тошнота, головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах, рвота, одышка и даже потеря сознания.

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Тепловой удар возникает вследствие общего перегрева организма из-за слишком высокой температуры окружающей среды. Основной причиной теплового удара является нарушение терморегуляции, которое может происходить при физической перегрузке, дегидратации организма или нарушении работы потовых желез.

Первые признаки теплового удара включают вялость, головную боль, головокружение, покраснение лица, повышение температуры тела, сонливость, рвоту и бред.

Если не принять своевременные меры по снятию перегрева, может развиться настоящий тепловой удар. Он сопровождается бледностью, посинением кожи, холодной и потливой кожей, нитевидным пульсом и потерей сознания.

Первая помощь при солнечном или тепловом ударе

Если появились первые признаки ушиба, пострадавшего следует перевести в тень или в прохладное помещение.

Положить пострадавшего на спину и поднять голову выше уровня туловища.

Расстегнуть или снять одежду, которая может препятствовать нормальному дыханию.

Охладить организм, применив холодные компрессы на голову, лоб, шею и грудь. Можно также обернуть тело мокрой простыней.

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Важно помнить, что охлаждение должно быть постепенным, а не резким.

Протереть тело пострадавшего холодной водой.

Обеспечить питье лучше всего негазированной прохладной минеральной водой или легко соленой обычной водой.

Если у пострадавшего есть головокружение или потеря сознания, можно дать ему понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.

Если состояние потерпевшего продолжает ухудшаться, следует немедленно вызвать скорую помощь.

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