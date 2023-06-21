Названные симптомы и причины появления аллергии на солнце

Аллергия на солнце – это не то же самое, что солнечный ожог. У нее есть некоторые признаки и причины появления. Как распознать аллергию на солнце и облегчить свое состояние, подскажет UaPortal.

Симптомы аллергии на солнце:

– Покраснение, как при солнечных ожогах.

– Зуд и болевые ощущения на коже.

– Появление маленьких бугорков на коже.

– Подкожные кровоизлияния.

– Появление "крапивницы".

Время проявления симптомов варьируется от нескольких минут до нескольких часов во время пребывания на солнце.

Лечение аллергии на солнце и причины появления

Основными причинами аллергии на солнце является дефицит витаминов, снижение иммунитета, патологии в работе организма, прием гормональных препаратов, применение антибиотиков, гормональный сбой, беременность.

Чтобы подобрать лечение именно для вашего случая, обратитесь к врачу-дерматологу. Но в большинстве случаев достаточно просто не выходить на солнце несколько дней.

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Также хорошо помогает профилактика: если у вас склонность к аллергии на солнце, используйте специальную ультрафиолетовую лампу, которая будет светить на те части вашего тела, которые попадают под солнце. Процедуру следует повторять несколько раз в неделю в течение нескольких недель.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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