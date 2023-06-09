Чем можно заменить патчи для глаз: бюджетные средства от косметологов

Косметологи рассказали, что магазинные патчи для глаз можно заменить более дешевыми средствами. Этот способ поможет увлажнить кожу, избавиться от отеков и улучшит цвет.

Качественные патчи стоят немало, но даже такие на первый взгляд суперсредства не дают нужного эффекта. Ukr.Media поделилось несколькими действенными и эффективными бабушкиными рецептами.

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Косметологи рекомендуют попробовать охлаждать чайные пакеты, а потом их держать под глазами. Это поможет снять отеки, как и использование полуколец картофеля. Чтобы увлажнить кожу, используйте свежий огурец.

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Стандартный увлажняющий крем для глаз можно также наносить в зону под глаза. Его следует наносить толстым слоем и оставлять на 30 минут.

Впрочем, более эффективны будут патчи для глаз благодаря определенной концентрации действующих веществ. Они еще очень просты в исполнении.

Многие косметические средства могут заменить достаточное количество сна (от 7 до 8,5 часов), употребление нужного количества воды и отказ от вредных привычек. Так отеки сойдут, а состояние кожи улучшится.

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Ранее UAportal писал, как эффективно избавиться от мешков под глазами.

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