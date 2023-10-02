Что делать при укусе клеща: советы

Клещи – это насекомые, которые могут переносить опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Чтобы уберечься от укусов клещей, важно соблюдать определенные правила безопасности. Кроме этого, важно знать, что делать, когда вас укусило это насекомое.

UAportal расскажет, как уберечься от укуса клеща и как его удалить самостоятельно.

В частности, для того чтобы было меньше возможностей клеща вам укусить, нужно носить защитную одежду, когда находитесь в местах, где могут быть клещи. Одежда должна быть светлой, чтобы было легче заметить насекомое, и закрывать как можно больше тела. Не стоит забывать об обработке кожи репеллентами от насекомых. В то время как после прогулки в лесу или парке нужно осматривать себя.

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Если вы обнаружили на себе клеща, важно поскорее его удалить. Для этого можно воспользоваться специальными устройствами для удаления клещей или выдать клещ самостоятельно:

Используйте пинцет или нить, чтобы задеть клеща как можно ближе к хоботку.

Медленно вытаскивайте насекомое, поворачивая его вокруг своей оси.

После удаления промойте место укуса антисептиком.

Кроме этого, после укуса клеща в течение трех дней следует обратиться в поликлинику для прививки против клещевого энцефалита. Если в месте укуса появились такие симптомы, как лихорадка, головные боли, мигрень, озноб, мышечные боли, утомляемость, потеря аппетита, тошнота, рвота – следует немедленно обратиться к врачу.

Также не нужно самостоятельно пытаться удалить клеща, если он глубоко вонзился в кожу. Нельзя смазывать клеща растительным маслом, спиртом или другими веществами, ведь это может только усугубить ситуацию.

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