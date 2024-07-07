Что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное

Во время военного положения в Украине призыв на срочную службу был отменен, но обязанность постановки подростков на военный учет остается в силе. Важно знать, когда и почему нужно получать приписное удостоверение, а также какие последствия могут возникнуть при несоблюдении этих требований.

Приписное удостоверение есть документ, подтверждающий взятие на военный учет. Оно необходимо для официального трудоустройства, поступления в учебные заведения и пересечения государственной границы, пишет weukraine.tv.

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Все юноши должны встать на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в год, когда им исполнится 17 лет. То есть, процесс постановки на учет начинается в год, когда подростку исполняется 16 лет.

Согласно новым правилам, работодатели не могут принимать на работу лиц без военно-учетных документов. Это же касается и поступления в высшие учебные заведения. Приписное удостоверение обязательно для представления в приемную комиссию университетов и других учебных заведений.

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения, приписное также есть в перечне обязательных документов при прохождении медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.

Для 17-летних юношей выезд за границу без приписного удостоверения становится невозможным. Пограничники тщательно проверяют наличие военно-учетных документов у таких лиц. Получение приписного удостоверения является необходимой процедурой для подростков, которая влияет не только на возможность поступления в вуз или трудоустройство, но и на возможность выезда за границу.

Удостоверение о приписке к призывному участку может действовать до исполнения лицу 27 лет. После этого призывники должны становиться на учет как военнообязанные.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил: в год достижения 17-летия допризывников отправляют становиться на учет учебные заведения и получают приписное. Если до 27 лет призывник прошел службу, учился в военном учебном заведении на военной кафедре, тогда он получает военный билет. Если до 27 лет лицо не служило и не получило военную специальность, то у военнообязанного будет приписное.

"Если на руках только приписное, самостоятельно человек не обязан после достижения 27 лет что-то делать. Таких требований нет, что нужно явиться в военкомат. Может пойти в ТЦК и СП по желанию", – пояснил правовед.

Портной посоветовал каждые пять лет лично являться в военкомат, по которому числится лицо, и сверять персональные данные.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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