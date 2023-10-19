Что добавить в стиральную машинку, чтобы на вещах не было разводов от порошка: советы хозяек

К сожалению, многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда после стирки на их вещах остаются разводы от стирального порошка. Эта неприятность, вероятно, возникает из-за того, что стирка не выполаскивается должным образом, сообщает Ukr.media.

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Использование цикла дополнительного полоскания не всегда помогает решить эту проблему.

Но существует очень простой способ разрешения этой ситуации: добавить обычную соль во время стирки. Это можно сделать, добавляя соль в отсек, предназначенный для кондиционера. Обычно не нужно большое количество соли, одной чайной ложки без горки обычно достаточно.

Использование этого средства для стирки может решить две проблемы одновременно: ваша одежда останется яркой, а следы от порошка исчезнут.

Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное средство для стирки.

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