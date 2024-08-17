Что должен делать абитуриент вуза, если ему пришла повестка: объяснение

Многие абитуриенты, которые планируют получать высшее образование, сталкиваются с вопросом о военной службе. Имеют ли они право на отсрочку от мобилизации? Как поступить, если повестка пришла к зачислению в ВУЗы? Давайте разберемся поподробнее. Об этом пишет Новости. Live.

Когда начинает действовать отсрочка для студента?

Согласно украинскому законодательству, студенты вузов имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако это право возникает только после зачисления в вузы и получения соответствующей справки по ЕГЭБО. То есть до момента зачисления абитуриент не имеет права на отсрочку.

Что делать, если пришла повестка к зачислению?

Если вы получили повестку до того, как вас зачислили в ВУЗ, вам необходимо явиться по указанному адресу. Игнорировать повестку не рекомендуется, поскольку это может привести к правовым последствиям.

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В каких вариантах можно игнорировать повестку?

Существует несколько исключительных случаев, когда можно появляться за повесткой:

Форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, болезнь, военные действия и т.д.

стихийные бедствия, болезнь, военные действия и т.д. Смерть близкого родственника: родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы или близкого родственника супруги (супруга).

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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