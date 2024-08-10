Кому потрібен військовий квиток та як його оформити: детальна інструкція

В Україні через нові правила мобілізації всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Відсутність військового квитка може стати причиною відмови в прийомі на роботу, навчання, а також викликати питання у представників поліції та територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Військовий квиток є обов'язковим для військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років, а також для чоловіків віком від 18 до 25 років, які пройшли строкову службу або закінчили військову кафедру.

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Оформлення військового квитка є особистим обов'язком кожного військовозобов'язаного. Для цього потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання та подати необхідний пакет документів. Серед них заява, копія паспорта, ідентифікаційного коду, документів про освіту, свідоцтв про шлюб і народження дітей, а також медична карта та три фотографії розміром 3х4.

Відсутність військового квитка може призвести до адміністративної відповідальності. За порушення правил військового обліку, зокрема за неявку до ТЦК або несвоєчасне уточнення даних, можуть бути накладені штрафи. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі порушення передбачено штраф від 3 400 до 8 500 гривень. Проте через воєнний стан штрафи значно збільшені – від 17 000 до 25 500 гривень.

Також відсутність військового квитка під час перевірки документів може стати підставою для отримання повістки до ТЦК. У разі неявки за повісткою настає адміністративна відповідальність, що може загрожувати значними штрафами.

З 18 травня 2024 року в Україні запущено додаток "Резерв+", що дозволяє дистанційно оновлювати облікові дані військовозобов'язаних. Вже з 18 червня планується запровадження цифрового військово-облікового документа з QR-кодом, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.

Пред'явлення електронного військового квитка з QR-кодом під час перевірки документів дозволить отримати всю необхідну інформацію про військовозобов'язаного. Цей сервіс спростить процес перевірки та обліку, забезпечуючи зручність та оперативність в умовах мобілізації.

Як отримати військовий квиток

Ці документи видають районні (міські) військові комісаріати під час призову на військову службу, зарахування до військового навчального закладу, звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров'я.

Військовий квиток можуть отримати ті військовозобов'язані, що набули призовного віку (25 років).

Необхідні документи

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (в разі наявності);

копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);

приписне свідоцтво;

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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