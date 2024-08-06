Категорія Б у військовому квитку: що це таке та чи дає право на відстрочку

З 2024 року в Україні відбулися суттєві зміни у порядку визначення придатності до військової служби. Ці зміни спрямовані на спрощення процедури та уніфікацію підходів до оцінки здоров’я військовозобов’язаних. Це передбачає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Ключові зміни:

Замість кількох категорій придатності тепер існують лише дві основні: "придатний" та "непридатний". Всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторне обстеження на ВЛК до 4 лютого 2025 року. Ці зміни не стосуються військовослужбовців, які вже проходять військову службу.

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Категорії придатності:

Категорія А (придатний): Особа може виконувати будь-які військові завдання.

Особа може виконувати будь-які військові завдання. Категорія Б (придатний з обмеженнями): Придатність до служби з певними обмеженнями, наприклад, за видом зброї або умовами служби.

Придатність до служби з певними обмеженнями, наприклад, за видом зброї або умовами служби. Категорія В (обмежено придатний): Придатність до служби в особливих умовах або на певних посадах.

Придатність до служби в особливих умовах або на певних посадах. Категорія Г (тимчасово непридатний): Непридатність до служби на певний період часу через захворювання, яке потребує лікування. Після одужання особа повторно проходить ВЛК.

Непридатність до служби на певний період часу через захворювання, яке потребує лікування. Після одужання особа повторно проходить ВЛК. Категорія Д (повна непридатність): Звільнення від військової служби через хронічні захворювання або інвалідність.

Важливо знати:

Особи з категорією Б потребують лікування для усунення обмежень. Медична комісія повинна вказати конкретний заклад охорони здоров'я та орієнтовні терміни лікування. Особи з інвалідністю II або III групи, отриманою після 24 лютого 2022 року, також підлягають перегляду на ВЛК. Всі особи, які підпадають під нові правила, повинні пройти повторне обстеження до 4 лютого 2025 року.

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