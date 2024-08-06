Категория Б в военном билете: что это такое и дает ли право на отсрочку
С 2024 г. в Украине произошли существенные изменения в порядке определения пригодности к военной службе. Эти изменения направлены на упрощение процедуры и унификацию подходов к оценке здоровья военнообязанных. Это предусматривает Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Ключевые изменения:
Вместо нескольких категорий годности теперь существуют только две основные: "пригодный" и "непригодный". Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторное обследование на ВЛК до 4 февраля 2025 года. Эти изменения не касаются военнослужащих, уже проходящих военную службу.
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Категории пригодности:
- Категория А (пригодный): Лицо может выполнять любые военные задачи.
- Категория Б (применимый с ограничениями): Пригодность к службе с определенными ограничениями, например, по виду оружия или условиям службы.
- Категория В (ограниченно подходящий): Пригодность к службе в особых условиях или на определенных должностях.
- Категория Г (временно непригодный): Непригодность к службе на определенный период времени из-за заболевания, требующего лечения. После выздоровления лицо повторно проходит ВЛК.
- Категория Д (полная непригодность): Освобождение от военной службы из-за хронических заболеваний или инвалидности.
Важно знать:
Лица с категорией Б нуждаются в лечении для устранения ограничений. Медицинская комиссия должна указать конкретные учреждения здравоохранения и ориентировочные сроки лечения. Лица с инвалидностью II или III группы, полученной после 24 февраля 2022, также подлежат пересмотру на ВЛК. Все лица, подпадающие под новые правила, должны пройти повторное обследование до 4 февраля 2025 года.
Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.
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