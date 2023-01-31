Что категорически нельзя греть в микроволновке и почему

Микроволновая печь – прибор, позволяющий быстро разогреть разные продукты. Используя сверхвысокочастотное излучение (СВЧ), она оказывает влияние на молекулы внутри пищи. Технология существенно отличается от классического нагрева в духовке или на варочной поверхности. К примеру, запрещается использовать металлическую посуду, разогревать пищу в герметичной упаковке. В этой статье мы собрали список продуктов, которые нельзя греть в микроволновке.

Какую пищу нельзя разогревать в микроволновке

В микроволновке нельзя греть какие-либо продукты в герметичной упаковке: в закрытых бутылках, вакуумных пакетах, стеклянных и пластиковых банках. Набор температуры повысит давление внутри емкости. Это может привести к взрыву или взрыву.

повредит внутренние элементы микроволновки – стеклянная банка может пробить слюдяную пластину;

загрязнит рабочую камеру прибора – под высоким давлением продукт будет разбрызган по внутренним элементам СВЧ-печи;

приведет к пожару – многие герметичные упаковки могут загореться в рабочей камере.

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Открывайте крышки бутылок, банок, прокалывайте герметичные пакеты.

В микроволновке также нельзя греть и готовить:

Яйца. При нагревании в микроволновке внутри яиц образуется пар, который не может выйти наружу и вызывает взрыв. Это может происходить в процессе нагревания или уже при извлечении яиц, когда открытие дверцы микроволновки создает резкую разницу температуры и давления.

Детское питание. Часто мамы сцеживают и хранят молоко в холодильнике, доставая и нагревая его в микроволновке, когда пора кормить малыша. Следует помнить, что в печи нагрев происходит неравномерно. Поэтому, если вы поместите молоко в микроволновку, вы рискуете получить ожог неба у ребенка, потому что часть жидкости может быть слишком горячей. Не говоря уже о том, что нагрев в бутылке из неподходящего материала может привести к выделению в молоко опасных канцерогенных веществ.

Сельдерей, свекла и шпинат. Если блюдо, которое вы хотите разогреть, содержит вышеперечисленные овощи, лучше приготовить его в кастрюле на плите. Эти овощи содержат нитраты, которые обычно полезны, но при нагревании микроволновым излучением могут превращаться в нитрозамины, производные аминов с канцерогенным действием.

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Виноград. Свежий виноград категорически нельзя помещать в СВЧ-печь. Под кожурой винограда много воды, поэтому при нагревании, как и в случае с яйцами, образуется водяной пар, который без возможности выхода может взорваться.

Замороженное мясо. Планируете воскресный обед, но снова забыли разморозить мясо? Ставить его в печь – не самое лучшее решение, потому что нагрев в ней происходит неравномерно и некоторые части куска мяса разморозятся, тогда как другие, побольше, останутся замороженными. Самый безопасный способ разморозить мясо – положить в герметичный пакет с теплой водой и оставить на несколько часов.

Чили перец. Если по какой-то причине вы собираетесь готовить перец чили в СВЧ-печи, то не делайте этого. Капсаицин, вещество, отвечающее за остроту перца, выделяется в воздух при нагревании в микроволновом излучении и при открытии печи может вызвать раздражение глаз и горла, кашель и проблемы с дыханием.

Грибы

Разогревать грибы в микроволновке может быть опасным из-за высокого содержания белка в продукте. После приготовления структура белка изменяется, поэтому повторно подогревать грибы не следует (видоизмененный белок может быть опасен для кишечника). Частое употребление таких грибов может привести к нарушению правильной работы желудка.

В какой посуде нельзя разогревать пищу в микроволновке

В микроволновке нельзя греть продукты в металлической посуде. Он отражает СВЧ-излучение, может повредить внутренние элементы прибора. Нельзя использовать:

любую посуду (в том числе эмалированную), емкости и столовые приборы из алюминия, стали, меди и других металлов;

алюминиевую фольгу и разные одноразовые емкости с металлизированными крышками;

посуда, содержащая металлическое напыление, например декоративные элементы (в состав многих красок входят металлы).

Список других видов посуды, в которой нельзя греть пищу в микроволновке:

Пластиковые одноразовые контейнеры. На которых отсутствует отметка о возможности использовать их в микроволновке. Посуда может расплавиться, выделить вредные вещества.

Кристалл. Содержит металлы – свинец и серебро.

Пакеты и одноразовая посуда из бумаги. Может вспыхнуть, повредить микроволновку, вызвать пожар. Исключение – специальная бумага для выпечки.

Изделия из дерева. Нагрев в микроволновке выпаривает жидкость и высушит деревянную посуду. Она потрескается, придет в негодность.

Список материалов, из которых делают посуду, позволяет максимально эффективно и быстро греть продукты:

огнеупорное стекло и стеклокерамика;

фарфор и фаянс без декоративных элементов;

пластик, выдерживающий нагрев до 110 градусов;

силикон – из него изготовляют формы для выпечки.

Также отметим, что емкости овальной формы с плоским дном позволяют греть продукты в микроволновке с максимальной эффективностью.

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