Що категорично не можна гріти в мікрохвильовій печі і чому

Мікрохвильова піч – прилад, що дозволяє швидко розігріти різні продукти. Використовуючи надвисокочастотне випромінювання (НВЧ), вона впливає на молекули всередині їжі. Технологія істотно відрізняється від класичного нагріву в духовці або на варильній поверхні. Наприклад, забороняється використовувати металевий посуд, розігрівати їжу у герметичній упаковці. У цій статті ми зібрали список продуктів, які не можна гріти у мікрохвильовій печі.

Яку їжу не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі не можна гріти будь-які продукти в герметичній упаковці: у закритих пляшках, вакуумних пакетах, скляних і пластикових банках. Набір температури підвищить тиск усередині ємності. Це може призвести до сплеску або вибуху:

пошкодить внутрішні елементи мікрохвильової печі – скляна банка може пробити слюдяну пластину;

забруднить робочу камеру приладу – під високим тиском продукт буде розбризканий по внутрішнім елементам НВЧ-печі;

призведе до пожежі — багато герметичних упаковок можуть спалахнути в робочій камері.

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Відкривайте кришки пляшок, банок, проколюйте герметичні пакети.

У мікрохвильовій печі також не можна гріти і готувати:

Яйця. При нагріванні в мікрохвильовій печі всередині яєць утворюється пара, яка не може вийти назовні та викликає вибух. Це може відбуватися в процесі нагрівання або вже при вилученні яєць, коли відкриття дверцят мікрохвильовки створює різку різницю температури та тиску.

Дитяче харчування. Часто мами зціджують і зберігають молоко в холодильнику, дістаючи і нагріваючи його в мікрохвильовій печі, коли настав час годувати малюка. Слід пам'ятати, що у печі нагрівання відбувається нерівномірно. Тому, якщо ви помістите молоко в мікрохвильову піч, ви ризикуєте отримати опік піднебіння у дитини, тому що частина рідини може бути занадто гарячою. Не кажучи вже про те, що нагрівання у пляшці з невідповідного матеріалу може призвести до виділення у молоко небезпечних канцерогенних речовин.

Селера, буряк і шпинат. Якщо страва, яку ви хочете розігріти, містить перераховані вище овочі, краще приготувати її в каструлі на плиті. Ці овочі містять нітрати, які зазвичай корисні, але при нагріванні мікрохвильовим випромінюванням можуть перетворюватися на нітрозаміни, похідні амінів з канцерогенною дією.

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Виноград. Свіжий виноград категорично не можна поміщати у НВЧ-піч. Під шкіркою винограду багато води, тому при нагріванні, як і у випадку з яйцями, утворюється водяна пара, яка без можливості виходу може вибухнути.

Заморожене м'ясо. Плануєте недільний обід, але знову забули розморозити м'ясо? Ставити його в піч – не найкраще рішення, тому що нагрівання в ній відбувається нерівномірно і деякі частини шматка м'яса розморозяться, тоді як інші, більші, залишаться замороженими. Найбезпечніший спосіб розморозити м'ясо – покласти його в герметичний пакет із теплою водою та залишити на кілька годин.

Перець чилі. Якщо з якоїсь причини ви збираєтеся готувати перець чилі у НВЧ-печі, то не робіть цього. Капсаїцин, речовина, що відповідає за гостроту перцю, виділяється в повітря при нагріванні в мікрохвильовому випромінюванні і при відкритті печі може викликати подразнення очей та горла, кашель та проблеми з диханням.

Гриби

Розігрівати гриби в мікрохвильовій печі може бути небезпечним через високий вміст білка в продукті. Після приготування структура білка змінюється, тому повторно підігрівати гриби не варто (видозмінений білок може бути небезпечним для кишечника). Часте вживання таких грибів може призвести до порушення правильної роботи шлунка.

В якому посуді не можна розігрівати їжу в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі не можна гріти продукти у металевому посуді. Він відбиває НВЧ-випромінювання, може пошкодити внутрішні елементи приладу. Не можна використовувати:

будь-який посуд (у тому числі емальований), ємності та столові прилади з алюмінію, сталі, міді та інших металів;

алюмінієву фольгу та різні одноразові ємності з металізованими кришками;

посуд, що містить металеве напилення, наприклад, декоративні елементи (до складу багатьох фарб входять метали).

Список інших видів посуду, в якому не можна гріти їжу в мікрохвильовій печі:

Пластикові одноразові контейнери. На яких відсутня позначка про можливість використовувати їх у мікрохвильовій печі. Посуд може розплавитись, виділити шкідливі речовини.

Кришталь. Містить метали – свинець та срібло.

Пакети та одноразовий посуд з паперу. Може спалахнути, пошкодити мікрохвильову піч, викликати пожежу. Виняток – спеціальний папір для випічки.

Вироби з дерева. Нагрів у мікрохвильовій печі випарує рідину і висушить дерев'яний посуд. Вона потріскається, прийде в непридатність.

Список матеріалів, з яких роблять посуд, що дозволяє максимально ефективно та швидко гріти продукти:

вогнетривке скло та склокераміка;

фарфор та фаянс без декоративних елементів;

пластик, що витримує нагрів до 110 градусів;

силікон – з нього виготовляють форми для випікання.

Також зазначимо, що ємності овальної форми з плоским дном дозволяють гріти продукти в мікрохвильовій печі з максимальною ефективністю.

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