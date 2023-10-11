Что категорически запрещено класть в компостную яму, чтобы не испортить удобрения

Компостирование – уникальный и удобный способ обработки ненужных отходов на вашем участке. Однако не всегда дачники точно знают, какие материалы можно использовать для создания компоста, а какие следует избегать.

Давайте рассмотрим некоторые моменты, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе. Советы по изготовлению компоста предоставили в издании УНИАН.

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Можно ли добавлять мандариновые корки в компоста?

Существует расхожее мнение, что кожуры цитрусовых не подходят для компостирования из-за того, что они содержат эфирные масла, которые, мол, могут навредить почве. Однако этот миф не выдерживает критики. В мандариновых или апельсиновых корках количество эфирных масел очень минимально, и они не наносят вреда почве. Таким образом, вы можете спокойно включать их в состав вашего компоста.

Можно ли использовать золу в компосте?

Угольную золу категорически не рекомендуется добавлять в компостную кучу, поскольку она может быть вредной для растений. Однако древесная зола является отличным вариантом для обогащения почвы. Она содержит полезные питательные вещества, которые помогают растениям расти и преуспевать. Поэтому некоторые дачники рекомендуют рассыпать древесную золу по грядкам или добавлять ее в компоста, чтобы увеличить его питательную ценность.

Можно ли добавлять опавшие листья к компосту?

Листья от деревьев, особенно плодовых деревьев (например, сливы, вишни, яблони или груши), винограда, клена, березы и тополя, можно спокойно включать в ваш компост. Это отличный способ использовать опавшие листья и создавать полезное удобрение для вашего сада или огорода. Если у вас нет компостной ямы или кучи, вы можете использовать 50-литровые полиэтиленовые пакеты. Просто измельчите листья, упакуйте их в пакеты и сделайте несколько отверстий для доступа воздуха. Не завязывайте пакеты для обеспечения достаточной вентиляции для компоста.

Какие материалы нельзя добавлять в компост?

Существуют некоторые материалы, которые не подходят для компостирования и должны быть выброшены в свалку или отданы на переработку. К таким материалам относятся:

Экскременты домашних животных.

Пластиковые изделия.

Предметы из стекла, кожи и резины.

Глянцевые журналы и цветная бумага.

Табачные окурки.

Любые краски, яды и растворители.

Содержимое мешка от пылесоса.

Помните, что не все растительные отходы также подходят для компостирования, включая гнилые яблоки, пораженные инфекцией плоды и ветви. Их лучше закопать на участке или удалить соответствующим образом во избежание риска развития болезней.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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