Що категорично заборонено класти в компостну яму, щоб не зіпсувати добрива

Компостування – це унікальний і зручний спосіб обробки непотрібних відходів на вашій ділянці. Проте не завжди дачники точно знають, які матеріали можна використовувати для створення компосту, а які слід уникати.

Давайте розглянемо деякі моменти, які допоможуть вам краще розібратися в цьому питанні. Поради щодо виготовлення компосту надали у виданні УНІАН.

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Чи можна додавати мандаринові кірки до компосту?

Існує поширена думка, що шкірки цитрусових не підходять для компостування через те, що вони містять ефірні олії, які, мовляв, можуть нашкодити ґрунту. Однак цей міф не витримує критики. У мандаринових або апельсинових кірках кількість ефірних олій дуже мінімальна, і вони не завдають шкоди ґрунту. Таким чином, ви можете спокійно включати їх до складу вашого компосту.

Чи можна використовувати золу в компості?

Вугільну золу категорично не рекомендується додавати до компостної купи, оскільки вона може бути шкідливою для рослин. Проте деревна зола є відмінним варіантом для збагачення ґрунту. Вона містить корисні поживні речовини, які допомагають рослинам рости і процвітати. Тому деякі дачники рекомендують розсипати деревну золу по грядках або додавати її до компосту, щоб збільшити його поживну цінність.

Чи можна додавати опале листя до компосту?

Листя від дерев, особливо плодових дерев (як от сливи, вишні, яблуні або груші), винограду, клена, берези та тополі, можна спокійно включати до вашого компосту. Це відмінний спосіб використовувати опале листя і створювати корисне добриво для вашого саду або городу. Якщо у вас немає компостної ями або купи, ви можете використовувати 50-літрові поліетиленові пакети. Просто подрібніть листя, запакуйте їх у пакети і зробіть кілька отворів для доступу повітря. Не зав'язуйте пакети, щоб забезпечити достатню вентиляцію для компосту.

Які матеріали не можна додавати до компосту?

Існують деякі матеріали, які не підходять для компостування і повинні бути викинуті в смітник або віддані на переробку. До таких матеріалів відносяться:

Екскременти домашніх тварин.

Пластикові вироби.

Предмети зі скла, шкіри та гуми.

Глянцеві журнали та кольоровий папір.

Тютюнові недопалки.

Будь-які фарби, отрути та розчинники.

Вміст мішка від пилососа.

Пам'ятайте, що не всі рослинні відходи також підходять для компостування, зокрема гнилі яблука, уражені інфекцією плоди та гілки. Їх краще закопати на ділянці або видалити відповідним чином, щоб уникнути ризику розвитку хвороб.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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