Что не следует делать при хранении картофеля: советы

Картофель – это один из любимых овощей, и стоит знать, как его правильно хранить. Для этого следует знать несколько лайфхаков.

UAportal расскажет, как правильно хранить картофель, чтобы он дольше не портился. Вы сможете подольше наслаждаться ее вкусом.

Выбор сорта картофеля:

Во-первых, важно учитывать сорт картофеля. Ранние сорта, вызревающие рано летом, не могут сохраняться так долго, как поздние сорта. Рекомендуется потреблять картофель ранних сортов до ноября, поскольку после этого он начнет быстро портиться.

Перебор перед хранением:

Во-вторых, перед тем как начать хранить картофель, важно внимательно его перебрать. Уберите картофель с повреждениями, червоточиной и ушибами. Это поможет избежать дальнейшего распространения гнили и других проблем при хранении.

Читайте также: Никогда не храните рядом эти два овоща и вот почему

Отдельное хранение:

В-третьих, ни в коем случае не храните картофель вместе с другими овощами. Картофель должен лежать отдельно от других продуктов. Если у вас есть возможность, лучше ее хранить в погребе или на подвешенных полках, где обеспечивается соответствующая вентиляция и влажность.

Периодическая проверка:

Не забывайте периодически проверять картофель во время зимы. Во избежание их воздействия на другие овощи выбросьте любые псовные картофелины.

Напомним, что для значительного увеличения урожая картофеля следует подкормить растения. Как это правильно сделать читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!