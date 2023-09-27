Что нужно сделать с батареями уже сейчас, что зимой они отдавали максимум тепла

Уже не за горами похолодание, пора подготовиться к низким температурам и проверить батареи к новому отопительному сезону. Для этого одна из важнейших задач – обеспечить максимальную эффективность и выделение большего количества тепла.

С приближением зимнего сезона лучше уже сейчас подготовиться к любым холодам, позаботившись о том, чтобы тепло из вашего дома не убегало. Для этого эксперты Sante Plus рассказали, как максимально эффективно использовать радиатор.

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Батареи важно обслуживать, чтобы они работали в полную мощность. Для этого необходимо следить за их чистотой, поскольку пыль и грязь могут нарушить их правильное функционирование.

Как вы уже догадались, следует произвести чистку батарей и обогревателей частью своей рутины. Пыль имеет тенденцию оседать в труднодоступных местах, что может привести к снижению его эффективности.

Для эффективной очистки обязательно сначала выключите их. Затем с помощью салфетки из микрофибры удалите из панелей пыль и грязь.

Затем нужно пропылесосить устройство, чтобы удалить оставшуюся грязь или используйте для этого влажную ткань. Если у вас есть аксессуар, позволяющий пылесосу добраться до малейших углов, не стесняйтесь использовать его. Также можно воспользоваться пароочистителем.

Вы также можете использовать фен, чтобы удалить пыль со всех сторон. Для этого просто наведите устройство на максимальную мощность на труднодоступные места.

Если вам приходится сталкиваться с устойчивыми загрязнениями, вы можете использовать смесь воды и моющего средства.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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