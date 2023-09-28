Что опытные пекари делают, чтобы мука не разлеталась по всей кухне: полезный лайфхак
Мука – неотъемлемая составляющая многих рецептов с тестом, таких как пельмени или пироги. Однако при просеивании муки часто возникает беспорядок на кухне, поскольку мука может разлетаться повсюду, оседая на разных поверхностях.
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К счастью, существует лайфхак, помогающий минимизировать этот беспорядок. Этот хитрый и простой метод был опубликован на портале Pixelinform.
Кроме обычного сита для просеивания муки, вам понадобится обычная кружка, кружка или стакан. Этот метод помогает избежать разлета муки и обеспечивает его равномерное просеивание, оставляя беспорядок только под ситом.
Вот как его использовать:
- Пересыпьте муку в кружку.
- Теперь, не поднимая кружку, начните водить ею по поверхности сита, пока вся мука не пройдет через сито и окажется в миске или другом контейнере под ситом.
Таким образом, вы сможете просеять муку без ненужного мусора на кухне.
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