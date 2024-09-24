Что означает фамилия Дмитрук: откуда происходит и насколько распространена в Украине

Формирование фамилий – это процесс, отражающий исторические, социальные и культурные особенности народа. В отличие от многих других европейских стран, где фамилии часто происходят от профессий, мест обитания или личных качеств предков, в Украине наиболее распространены патронимические фамилии.

Такие фамилии образуются от имени отца (редко – матери) с добавлением суффикса. Этот тип фамилий свидетельствует о патриархальном укладе жизни и важности родовых связей в украинском обществе, отмечает uk.wiktionary.org.

Откуда происходит фамилия Дмитрук

Откуда происходит фамилия Дмитрук. Источник: ridni.org/karta

Самые распространенные суффиксы в украинских фамилиях:

-к;

-чук;

-енк;

-єнк;

-ов;

-ич;

-ев;

-евськ;

-єв;

-ук;

-юк;

-ець;

-ич;

-ин;

-ів;

-шин;

-ськ;

-цьк;

-євськ.

Вас также заинтересует: Действительно ли вы коренной украинец: просто проверьте окончание своей фамилии

Примеры: Петренко (сын Петра), Иванюк (сын Ивана), Василец (сын Василия), Коцюбчук (сын Коцюбы).

Кроме патронимических, существуют фамилии, образованные непосредственно от имен или производные от профессий. Некоторые фамилии связаны с местом происхождения рода (Киевский, Полтавец).

Иногда фамилии возникали от прозвищ, которые давались людям по каким-то особым признакам (Белый, Большой).

Что касается фамилии Дмитрук, она патронимическая. То есть Дмитрук – сын Дмитрия (Дмитрий сын). В Украине 10 798 носителей фамилии Дмитрук. По распространению оно на 258-м месте.

Формирование украинских фамилий – это интересный и многогранный процесс, отражающий исторические, социальные и культурные особенности украинского народа.

Одна и та же фамилия может иметь разное происхождение и значение. Фамилии часто изменялись под влиянием разных факторов: языковых, социальных, политических. В разных регионах Украины фамилии формировались по своим правилам, что отражало особенности местного языка и культуры.

Дело депутата Артема Дмитрука

В конце августа 2024 года стало известно, что народный депутат Артем Дмитрук покинул территорию Украины. После этого прокуратура выдвинула ему подозрение в совершении нападения на милиционера и военнослужащего. Также Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по незаконному пересечению границы.

29 августа Дмитрук был объявлен в международный розыск, а суд принял решение о его заочном аресте.

В ДБР сообщили подробности побега Дмитрука из Украины, отметив, что трем помогшим ему объявлено подозрение, а один из организаторов задержан. Впоследствии Дмитрук был замечен в Лондоне.

24 сентября ряд СМИ сообщили, что Дмитрук был задержан в Лондоне. Издание The Independent проинформировало, что Дмитрук предстанет перед судом по обжалованию запроса на его экстрадицию в Украину.

После появления этой информации, нардеп записал видео, в котором подтвердил задержание правоохранителями в Лондоне.

"В рамках процесса я был задержан правоохранителями, после этого состоялось судебное заседание", – сказал он в видео, стоя посреди улицы.

Напомним, ранее UAportal писал о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!