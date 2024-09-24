Что означает фамилия Дмитрук: откуда происходит и насколько распространена в Украине
Формирование фамилий – это процесс, отражающий исторические, социальные и культурные особенности народа. В отличие от многих других европейских стран, где фамилии часто происходят от профессий, мест обитания или личных качеств предков, в Украине наиболее распространены патронимические фамилии.
Такие фамилии образуются от имени отца (редко – матери) с добавлением суффикса. Этот тип фамилий свидетельствует о патриархальном укладе жизни и важности родовых связей в украинском обществе, отмечает uk.wiktionary.org.
Откуда происходит фамилия Дмитрук
Самые распространенные суффиксы в украинских фамилиях:
- -к;
- -чук;
- -енк;
- -єнк;
- -ов;
- -ич;
- -ев;
- -евськ;
- -єв;
- -ук;
- -юк;
- -ець;
- -ич;
- -ин;
- -ів;
- -шин;
- -ськ;
- -цьк;
- -євськ.
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Примеры: Петренко (сын Петра), Иванюк (сын Ивана), Василец (сын Василия), Коцюбчук (сын Коцюбы).
Кроме патронимических, существуют фамилии, образованные непосредственно от имен или производные от профессий. Некоторые фамилии связаны с местом происхождения рода (Киевский, Полтавец).
Иногда фамилии возникали от прозвищ, которые давались людям по каким-то особым признакам (Белый, Большой).
Что касается фамилии Дмитрук, она патронимическая. То есть Дмитрук – сын Дмитрия (Дмитрий сын). В Украине 10 798 носителей фамилии Дмитрук. По распространению оно на 258-м месте.
Формирование украинских фамилий – это интересный и многогранный процесс, отражающий исторические, социальные и культурные особенности украинского народа.
Одна и та же фамилия может иметь разное происхождение и значение. Фамилии часто изменялись под влиянием разных факторов: языковых, социальных, политических. В разных регионах Украины фамилии формировались по своим правилам, что отражало особенности местного языка и культуры.
Дело депутата Артема Дмитрука
В конце августа 2024 года стало известно, что народный депутат Артем Дмитрук покинул территорию Украины. После этого прокуратура выдвинула ему подозрение в совершении нападения на милиционера и военнослужащего. Также Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по незаконному пересечению границы.
29 августа Дмитрук был объявлен в международный розыск, а суд принял решение о его заочном аресте.
В ДБР сообщили подробности побега Дмитрука из Украины, отметив, что трем помогшим ему объявлено подозрение, а один из организаторов задержан. Впоследствии Дмитрук был замечен в Лондоне.
24 сентября ряд СМИ сообщили, что Дмитрук был задержан в Лондоне. Издание The Independent проинформировало, что Дмитрук предстанет перед судом по обжалованию запроса на его экстрадицию в Украину.
После появления этой информации, нардеп записал видео, в котором подтвердил задержание правоохранителями в Лондоне.
"В рамках процесса я был задержан правоохранителями, после этого состоялось судебное заседание", – сказал он в видео, стоя посреди улицы.
Напомним, ранее UAportal писал о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.
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