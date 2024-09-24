Що означає прізвище Дмитрук: звідки походить та на скільки розповсюджене в Україні

Формування прізвищ – це процес, який відбиває історичні, соціальні та культурні особливості народу. На відміну від багатьох інших європейських країн, де прізвища часто походять від професій, місць проживання або особистих якостей предків, в Україні найбільш поширеними є патронімічні прізвища.

Такі прізвища утворюються від імені батька (рідко – матері) з додаванням суфікса. Цей тип прізвищ свідчить про патріархальний уклад життя та важливість родових зв'язків в українському суспільстві, зазначає uk.wiktionary.org.

Звідки походить прізвище Дмитрук

Звідки походить прізвище Дмитрук. Джерело: ridni.org/karta

Найпоширеніші суфікси в українських прізвищах:

-к;

-чук;

-енк;

-єнк;

-ов;

-ич;

-ев;

-евськ;

-єв;

-ук;

-юк;

-ець;

-ич;

-ин;

-ів;

-шин;

-ськ;

-цьк;

-євськ.

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Приклади: Петренко (син Петра), Іванюк (син Івана), Василець (син Василя), Коцюбчук (син Коцюби).

Крім патронімічних, існують прізвища, утворені безпосередньо від імен, чи похідні від професій. Деякі прізвища пов'язані з місцем походження роду (Київський, Полтавець).

Іноді прізвища виникали від прізвиськ, які давалися людям за якимись особливими ознаками (Білий, Великий).

Що стосується прізвища Дмитрук, воно є патронімічним. Тобто Дмитрук – син Дмитра (Дмитровий син). В Україні 10798 носіїв прізвища Дмитрук. За поширенням воно на 258 місці.

Формування українських прізвищ – це цікавий і багатогранний процес, який відбиває історичні, соціальні та культурні особливості українського народу.

Одне і те саме прізвище може мати різне походження і значення. Прізвища часто змінювалися під впливом різних факторів: мовних, соціальних, політичних. У різних регіонах України прізвища формувалися за своїми правилами, що відбивало особливості місцевої мови та культури.

Справа депутата Артема Дмитрука

Наприкінці серпня 2024 стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук покинув територію України. Після цього прокуратура висунула йому підозру в скоєнні нападу на правоохоронця та військовослужбовця. Також Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо незаконного перетину кордону.

29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук, а суд ухвалив рішення про його заочний арешт.

У ДБР повідомили подробиці втечі Дмитрука з України, зазначивши, що трьом особам, які допомогли йому, оголошено підозру, а одного з організаторів затримано. Згодом Дмитрука помітили в Лондоні.

24 вересня низка ЗМІ повідомили, що Дмитрука затримали в Лондоні. Видання The Independent поінформувало, що Дмитрук постане перед судом у справі оскарження запиту на його екстрадицію в Україну.

Після появи цієї інформації нардеп записав відео, в якому підтвердив затримання правоохоронцями у Лондоні.

"У межах процесу я був затриманий правоохоронцями, після цього відбулося судове засідання", – сказав він у відео, стоячи посеред вулиці.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

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