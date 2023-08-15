Что положить в солонку, чтобы соль не набирала влагу и не слеживалась

Вовремя столкнуться со слеживанием соли может каждый, кто готовит еду. Этот неприятный момент может составлять дополнительные затруднения при приготовлении блюд. Однако существует легкий способ избежать этого, используя продукт, доступный на каждой кухне.

Секрет предотвращения слипания соли заключается в применении крупы, которая может оказаться у вас под рукой, пишет Ukr.Media.

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Комок в соли может образоваться из-за повышенной влажности в помещении. В кулинарном деле трудно обойтись без водяных паров, которые образуются во время приготовления.

Как избежать слипания соли

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Один из лучших вариантов – это использование обычного риса. Добавьте несколько крупинок сырого риса в солонку. Рис впитает избыток влаги. Отбросьте увлажненный рис и добавьте сухой, чтобы предотвратить дальнейшее образование комочков. Рисовые зерна должны быть больше отверстия в солонке, поэтому не будут выпадать вместе с солью.

Помните о правильном хранении. Располагайте солонку подальше от влажных источников, таких как раковина или плита. Идеально – хранить соль в сухом, проветриваемом месте в другом уголке кухни.

Если соль все же сгустилась, ее можно вернуть в рассыпчатое состояние:

Положите соль в тканевой мешочек или наволочку и разотрите ее руками. Для особо плотных комков используйте небольшой молоток или кухонный молоток. Можно нагреть соль до 100 градусов в духовке на несколько минут, пока она не станет нужной консистенции. Перед применением оставьте соль остыть.

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