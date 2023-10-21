Чтобы соседи завидовали: Посадите этот цветок и он зацветет до первых морозов

Канна, роскошный цветок, который пришел к нам из Центральной и Южной Америки, стал популярным среди наших цветоводов благодаря своему яркому и разнообразному цвету.

Она обычно растет на солнечных участках, у водоемов или в горных ущельях. Цветы канны поражают своей величиной, диаметром от 4 см до 8 см, и некоторые сорта могут достигать высоты до 2 метров. Их окрас может быть очень разным, от ярких желтых и красных до оранжевых и розовых. Хотя белые канны встречаются реже, они поражают своей красотой, пишет noviydoctor.com.

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Канна является многолетним растением и ее цветы расцветают в течение 30-40 дней. В наших широтах для сохранения этого растения на зиму рекомендуется выкапывать его, но не торопитесь это делать. Лучшее время для этого – вторая половина октября, когда наступят первые заморозки. Если лето было жарким и продолжительным, то в апреле может даже оставить цвести. Поэтому выкапывание канны следует отложить до поздней осени, чтобы растение имело возможность накопить питательные вещества для зимы.

Перед выкапыванием примерно за 2 недели до запланированной даты не поливайте растение. Во время выкапывания следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить корневую шейку. Лучше использовать вилы, а не лопату. При выкапывании оставьте примерно 20-30 см стебля и вынимайте цветок вместе с комом земли. Таким образом, растение будет готово к хранению и надземную часть следует обрезать, оставляя лишь около 20 см стебля. Не разделяйте комок на частицы, пока наступит весна.

Для сохранения выкопанного корневища положите его в ящик, где вы вложили торф, опилки и песок в равных частях. При хранении этот субстрат не должен пересыхать, поэтому периодически его следует сбрызгивать. Оптимальная температура хранения – от 5°C до 7°C. Поэтому в качестве места хранения можно использовать погреб или овощной контейнер в холодильнике. Таким образом, вы подготовите ваши канны к новому сезону и сможете насладиться их красотой снова в следующем году.

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