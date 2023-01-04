Данилов заявил, что Украина начала готовиться к войне еще в декабре 2019 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина начала подготовку к войне с россией еще в декабре 2019 года. По его словам, иначе россияне смогли бы захватить государство через 3-5 дней.

Именно на такой успех рассчитывали оккупанты. Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО отметил, что решающим в начале полномасштабного вторжения рф в Украину стало то, как весь украинский народ встал на защиту Родины.

Он добавил, что у кремля было два плана захвата Украины. В частности, россияне планировали за три дня взять Киев, а через три недели дойти до Львова.

"У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок, и именно в этот день прибывал один гражданин россии, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта находиться в других городах на территории нашей страны. А затем был следующий этап, который они планировали", – пояснил Данилов.

Видео дня

Напомним, ранее Данилов высмеял готовящихся к празднованию Нового Года россиян. В своем видео он напомнил, что ждет ее жителей после вторжения в суверенное государство.

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