Даже после индексации выплат украинские пенсионеры останутся одними из самых бедных в Европе: почему так происходит

В марте в Украине планируется повышение пенсий на 10% в рамках индексации. Однако эта прибавка не компенсирует фактического уровня инфляции. Эксперты отмечают, что без проведения пенсионной реформы и внедрения накопительной системы украинские пенсионеры и в дальнейшем будут оставаться среди самых бедных в Европе.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. По его словам, повышение пенсий на 10% не компенсирует прошлогодний рост потребительских цен, который в декабре в годовом измерении достиг 12,0%. Он также отметил, что, согласно прогнозам, в первые месяцы 2025 года экономическая ситуация будет оставаться напряженной.

Как отметил Гетманцев, отсутствие накопительной пенсионной системы приводит к тому, что украинские пенсионеры остаются среди самых бедных в Европе. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год, общий объем расходов составит 908,2 млрд грн, из которых:

528,3 млрд грн предусмотрено на выплату пенсий в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования;

821,2 млрд грн будет направлено на пенсионное обеспечение и покрытие административных расходов.

Читайте также: Какой будет пенсия украинцев, получавших минимальную зарплату

Ключевым изменением в марте станет индексация пенсий на 10%. Даниил Гетманцев отмечает, что учитывая то, что страна вскоре войдет в четвертый год полномасштабной войны, а все финансовые ресурсы направляются на оборону, такое повышение можно считать положительным шагом.

Впрочем, по его словам, индексация не компенсирует реального роста цен, поэтому уровень жизни пенсионеров будет оставаться одним из самых низких в Европе.

Несмотря на регулярный рост выплат, пенсионная система Украины остается одной из наименее эффективных в Европе. Основная проблема – отсутствие накопительного уровня, который бы давал гражданам возможность получать дополнительные выплаты. Как отмечает Гетманцев, такая ситуация в значительной степени связана с тем, что страна опоздала с проведением полноценной пенсионной реформы и внедрением накопительной системы минимум на два десятилетия.

Если бы накопительную систему ввели еще в середине 2000-х, то нынешние пенсионеры имели бы возможность получать выплаты из двух источников – как из государственного фонда, так и из собственных сбережений. Однако из-за отсутствия решимости во внедрении ключевых реформ целое поколение украинцев, которым в те годы было от 30 до 40 лет, осталось без накоплений и теперь полностью зависит от солидарной пенсионной системы.

"Однако традиционная нерешительность в моменты, когда нужно принимать сложные, но рассчитанные на перспективу для государства решения, привела к тому, что у нас из накопительного уровня выпало целое поколение украинцев, – подчеркивает Гетманцев. По его мнению, единственным способом исправить ситуацию является внедрение второго уровня пенсионной системы – обязательного накопительного страхования.

Впрочем, реализация такой реформы требует политической решимости, а Верховная Рада текущего созыва постепенно теряет способность принимать сложные решения из-за приближения завершения своей каденции. "Надеюсь, что наш парламент найдет в себе достаточно мудрости и смелости, чтобы не перекладывать внедрение второго уровня пенсионной системы на плечи следующего состава", – резюмировал Гетманцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии после индексации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!