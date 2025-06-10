Дефицит на горизонте: украинцев предупреждают о нехватке некоторых популярных продуктов

В ближайшие месяцы украинские торговые сети могут столкнуться с нехваткой отдельных продовольственных товаров, что, вероятно, повлечет за собой повышение цен. По словам специалистов, самый дефицит прогнозируется на сезонные фрукты – черешню, персики и абрикосы.

Одной из главных причин уменьшения объема фруктов стали неблагоприятные погодные условия – весенние заморозки существенно повредили урожай. Об этом пишет Первый Бизнесовый.

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Также ситуацию усложняет снижение объемов импорта: из-за проблем с логистикой поставок из-за границы стало менее надежным. Еще один немаловажный фактор – рост затрат на выращивание: цены на топливо и удобрения повысили себестоимость продукции.

Эксперты прогнозируют, что стоимость фруктов может вырасти на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к удорожанию и обратить внимание на альтернативы – например замороженные или консервированные фрукты.

Ранее мы говорили, что летом в Украине назревает дефицит популярных ягод.

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