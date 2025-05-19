Влітку в Україні можливий дефіцит низки продуктів: що подорожчає найбільше

Через заморозки, які були у квітні, в Україні прогнозується суттєве зменшення врожаю кісточкових культур – зокрема абрикосів, персиків, вишень та черешень. Очікується, що обсяг урожаю впаде на 50–60%, що неминуче спричинить подорожчання цих фруктів. Основну частину попиту покриватиме імпорт, тому ціни значною мірою залежатимуть від ситуації на світових ринках.

Таку інформацію в коментарі для ЗМІ озвучив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, найбільше постраждали врожаї персиків і абрикосів. Про це пише OBOZ.UA.

Квітневі морози вже знищили понад половину очікуваного врожаю деяких фруктів в Україні. Постраждали також інші кісточкові культури, зокрема черешні та вишні – їхні втрати можуть становити до 50–60%.

"В травні заморозків не було, а от у квітні ми мали реальні мінуси на ґрунті. І кісточкові повимерзали серйозно. Найбільше постраждала Черкащина – там було декілька потужних хвиль заморозків", – зазначив Олег Пендзин.

Погодні умови вплинули на регіони України по-різному. Як зазначив економіст, у Київській області ситуація була відносно стабільною. Натомість найбільших збитків зазнала Черкаська область – там негода майже повністю знищила багато плодових дерев ще на етапі цвітіння, до утворення зав'язі.

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Щодо врожаю яблук, то ситуація наразі залишається невизначеною. Втрати в окремих регіонах можуть суттєво різнитися, тому оцінити реальні наслідки можна буде лише з часом.

На тлі загального занепаду позитивно вирізняється виноград. За словами експерта, ця культура розпочинає вегетацію пізніше, тож квітневі морози майже не зачепили її. До того ж головні виноградні райони країни, південні області та Закарпаття, оминули значні коливання температур.

"З виноградом ситуація трошки краща. По Закарпаттю не було великих заморозків, південь України теж обійшло. Є надія, що винограду буде вдосталь", – зазначив Пендзин.

Попри втрати, суттєвого дефіциту фруктів в Україні не очікується, запевняє фахівець. Водночас власного врожаю буде недостатньо для повного забезпечення внутрішнього попиту, тож країна змушена буде активніше імпортувати фрукти з-за кордону.

"Будемо їсти імпортні сливи, імпортні вишні, імпортний виноград, персик, абрикос. Від ціни на зовнішньому ринку залежатиме, наскільки ці фрукти будуть доступні українцям", – констатував Пендзин.

Для споживачів це означає одне – ціни, особливо на кісточкові фрукти, влітку можуть зрости. Основна частина пропозиції формуватиметься за рахунок імпортної продукції, яка традиційно дорожча. Отже, на прилавках буде менше українських фруктів, а за сезонні смаколики доведеться заплатити більше.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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