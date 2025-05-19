Летом в Украине возможен дефицит ряда продуктов: что подорожает больше всего

Из-за заморозков, которые были в апреле, в Украине прогнозируется существенное уменьшение урожая косточковых культур – в частности абрикосов, персиков, вишен и черешен. Ожидается, что объем урожая упадет на 50-60%, что неизбежно повлечет за собой подорожание этих фруктов. Основную часть спроса будет покрывать импорт, поэтому цены в значительной степени будут зависеть от ситуации на мировых рынках.

Такую информацию в комментарии СМИ озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, больше всего пострадали урожаи персиков и абрикосов. Об этом пишет OBOZ.UA.

Апрельские морозы уже уничтожили более половины ожидаемого урожая некоторых фруктов в Украине. Пострадали также другие косточковые культуры, в частности черешни и вишни – их потери могут составлять до 50-60%.

"В мае заморозков не было, а вот в апреле мы имели реальные минусы на почве. И косточковые повимерзали серьезно. Больше всего пострадала Черкасская область – там было несколько мощных волн заморозков", – отметил Олег Пендзин.

Погодные условия повлияли на регионы Украины по-разному. Как отметил экономист, в Киевской области ситуация была относительно стабильной. Зато наибольший ущерб понесла Черкасская область – там непогода почти полностью уничтожила много плодовых деревьев еще на этапе цветения, до образования завязи.

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Что касается урожая яблок, то ситуация пока остается неопределенной. Потери в отдельных регионах могут существенно различаться, поэтому оценить реальные последствия можно будет только со временем.

На фоне общего упадка положительно отличается виноград. По словам эксперта, эта культура начинает вегетацию позже, поэтому апрельские морозы почти не задели ее. К тому же главные виноградные районы страны, южные области и Закарпатье, обошли значительные колебания температур.

"С виноградом ситуация немножко лучше. По Закарпатью не было больших заморозков, юг Украины тоже обошло. Есть надежда, что винограда будет достаточно", – отметил Пендзин.

Несмотря на потери, существенного дефицита фруктов в Украине не ожидается, уверяет специалист. В то же время собственного урожая будет недостаточно для полного обеспечения внутреннего спроса, поэтому страна вынуждена будет активнее импортировать фрукты из-за рубежа.

"Будем есть импортные сливы, импортные вишни, импортный виноград, персик, абрикос. От цены на внешнем рынке будет зависеть, насколько эти фрукты будут доступны украинцам", – констатировал Пендзин.

Для потребителей это означает одно – цены, особенно на косточковые фрукты, летом могут вырасти. Основная часть предложения будет формироваться за счет импортной продукции, которая традиционно дороже. Следовательно, на прилавках будет меньше украинских фруктов, а за сезонные вкусности придется заплатить больше.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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