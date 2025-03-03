Денежная помощь от государства: кто из украинцев может получить по 15 тыс. грн и как подать заявку

В Запорожье жители, чье жилье пострадало в результате российских обстрелов, могут получить одноразовую материальную помощь от городских властей. Однако выплаты предоставят не всем пострадавшим.

Такую информацию обнародовала пресс-служба Запорожского городского совета. Согласно решению, единовременную финансовую помощь в размере 15 000 грн смогут получить льготные категории граждан, чье жилье получило повреждения в результате российских обстрелов.

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Как подать заявку на выплату?

Подробную информацию о получении помощи можно узнать в Департаменте социальной защиты населения по телефонам:

(063) 206-02-25

(050) 200-46-70

Напомним, ранее мы рассказывали о государственной выплате в 13 тыс. грн для детей.

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