До 50 тис. доларів допомоги: хто з українців може розраховувати на виплати від Данії

Найбільша неурядова організація Данії відкрила прийом заявок від українців на фінансову допомогу у розмірі від 20 тисяч доларів. Отримати виплати від "Данської ради у справах біженців" (DRC) можуть жителі Миколаївської області.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба DRC на своїй сторінці у Facebook. У Миколаївській області стартувала грантова програма від Данської ради у справах біженців (DRC), спрямована на підтримку місцевого бізнесу. Фінансування надається за підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

"Якщо ви розвиваєте бізнес у Миколаївській області та прагнете масштабування, ця програма для вас. DRC пропонує гранти для підприємств, які сприяють економічній стійкості регіону", – йдеться у повідомленні.

Мінімальний розмір фінансової підтримки становить 20 тисяч доларів, а максимальна сума може сягати 50 тисяч. Остаточний розмір гранту визначатиметься на основі поданого бізнес-плану.

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Як подати заявку на участь у програмі?

Підприємства, що працюють у Миколаївській області та відповідають визначеним критеріям, можуть подати заявку на участь у грантовій програмі підтримки бізнесу. Взяти участь можуть компанії, які:

займаються фермерством або агропереробкою;

надають послуги для аграрного сектору (логістика, ремонт техніки, зберігання продукції);

виробляють товари чи надають послуги для місцевого ринку;

забезпечують населення базовими ресурсами (тверде паливо, питна вода);

створюють робочі місця та сприяють економічній стабільності регіону.

Заявки прийматимуться до 28 лютого 2025 року.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за контактами: Електронна пошта: [email protected] Телефон: 0 800 33 95 18 (пн-пт, 09:00-17:00)

Важливо: подання заявки не гарантує автоматичне отримання гранту. Ваша анкета буде розглянута відповідно до критеріїв відбору. Кількість грантів обмежена, і реєстрація може бути закрита достроково у разі досягнення ліміту заявок, – зазначили в DRC.

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