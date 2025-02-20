До 50 тыс. долларов помощи: кто из украинцев может рассчитывать на выплаты от Дании

Самая неправительственная организация Дании открыла прием заявок от украинцев на финансовую помощь в размере от 20 тысяч долларов. Получить выплаты от "Датского совета по делам беженцев" (DRC) могут жители Николаевской области.

Эту информацию обнародовала пресс-служба DRC на своей странице в Facebook. В Николаевской области стартовала грантовая программа от Датского совета по делам беженцев (DRC), направленная на поддержку местного бизнеса. Финансирование предоставляется при поддержке Министерства иностранных дел Дании.

"Если вы развиваете бизнес в Николаевской области и стремитесь к масштабированию, эта программа для вас. DRC предлагает гранты для предприятий, способствующих экономической устойчивости региона", – говорится в сообщении.

Минимальный размер финансовой поддержки составляет 20 тысяч долларов, а максимальная сумма может достигать 50 тысяч. Окончательный размер гранта определяется на основе представленного бизнес-плана.

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Как подать заявку на участие в программе?

Предприятия, работающие в Николаевской области и удовлетворяющие определенным критериям, могут подать заявку на участие в грантовой программе поддержки бизнеса. Принять участие могут компании, которые:

занимаются фермерством или агропереработкой;

оказывают услуги для аграрного сектора (логистика, ремонт техники, хранение продукции);

производят товары или оказывают услуги для местного рынка;

обеспечивают население базовыми ресурсами (твердое топливо, питьевая вода);

создают рабочие места и способствуют экономической устойчивости региона.

Заявки будут приниматься до 28 февраля 2025 года.

Для получения дополнительной информации можно обратиться за контактами: Электронная почта: [email protected] Телефон: 0 800 33 95 18 (пн-пт, 09:00-17:00)

Важно: подача заявки не гарантирует автоматическое получение гранта. Ваша анкета будет рассмотрена в соответствии с критериями отбора. Количество грантов ограничено, и регистрация может быть закрыта досрочно при достижении лимита заявок, – отметили в DRC.

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