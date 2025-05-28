Деньги ко Дню Независимости получат не все: кого из украинцев обойдет помощь

До 24 августа по случаю Дня Независимости Украины отдельные категории граждан могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь. Денежная поддержка предоставляется только украинцам, которые подпадают под четко определенные условия.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальные источники. Самые высокие размеры единовременного пособия предусмотрены для людей с инвалидностью, полученной в результате войны, а также для бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были признаны лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, несчастного случая на производстве или по другим причинам:

лица с инвалидностью I группы получат 3100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Кроме того, граждане, имеющие исключительные заслуги перед государством, также получат ко Дню Независимости 3100 гривен.

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Государство также предусмотрело единовременную помощь в размере 1 000 гривен для участников боевых действий, пострадавших во время Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент ареста не исполнилось 18 лет), а также для их детей, рожденных.

Кроме того, члены семей погибших или умерших участников боевых действий, военнослужащих и добровольцев, а также вдовы или вдовцы, не вступившие в повторный брак (при условии, что умерший имел инвалидность в результате войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований), получат до 24. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также в 2025 году предусмотрено 450 гривен помощи для ветеранов войны, бывших узников лагерей, лиц, принудительно вывезенных на работы в другие страны, а также детей партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу врага.

Для граждан, не входящих в указанные категории, выплаты ко Дню Независимости не предусмотрены.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев получит выплаты ко Дню Независимости.

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