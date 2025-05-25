Частину українців можуть залишити без виплат по інвалідності: кого стосується

З 1 квітня деякі особи з інвалідністю повинні повторно пройти оцінку повсякденного функціонування. Від результатів цієї процедури залежатиме, чи буде підтверджено статус інвалідності, або ж його анулюють разом із відповідними пенсійними виплатами.

Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на Міністерство охорони здоров’я України. Так, чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають інвалідність другої чи третьої групи й не проходили повторний огляд у 2022–2024 роках, повинні зробити це до 1 листопада 2025 року, інакше можуть втратити право на пенсійні виплати. Інші особи з інвалідністю, які не пройшли оцінювання під час воєнного стану, зобов’язані завершити цю процедуру до 1 квітня 2026 року.

Щоб отримати направлення на оцінку функціонального стану, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або профільного фахівця. Медичний заклад для проходження оцінювання можна обрати самостійно зі списку дозволених установ.

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Кому з осіб з інвалідністю не потрібно проходити повторний огляд

Від повторного проходження медичного огляду звільнили:

осіб, яким інвалідність присвоїли у 2025 році, і строк її переоцінки ще не настав;

людей із інвалідністю, визнаною безстроковою;

військовослужбовців та співробітників служби цивільного захисту;

тих, хто проживає в районах, де тривають бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнтів із серйозними порушеннями функцій організму, зокрема за відсутності кінцівок чи парних органів, а також осіб із онкологічними або психічними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право особи з інвалідністю 3 групи.

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