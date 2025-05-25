Часть украинцев могут оставить без выплат по инвалидности: кого касается

С 1 апреля некоторые лица с инвалидностью должны повторно пройти оценку повседневного функционирования. От результатов этой процедуры будет зависеть, будет ли подтвержден статус инвалидности, или же его аннулируют вместе с соответствующими пенсионными выплатами.

Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на Министерство здравоохранения Украины. Так, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют инвалидность второй или третьей группы и не проходили повторный осмотр в 2022-2024 годах, должны сделать это до 1 ноября 2025 года, иначе могут потерять право на пенсионные выплаты. Другие лица с инвалидностью, которые не прошли оценку во время военного положения, обязаны завершить эту процедуру до 1 апреля 2026 года.

Чтобы получить направление на оценку функционального состояния, нужно обратиться к своему семейному врачу, терапевту или профильному специалисту. Медицинское учреждение для прохождения оценки можно выбрать самостоятельно из списка разрешенных учреждений.

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Кому из лиц с инвалидностью не нужно проходить повторный осмотр

От повторного прохождения медицинского осмотра освободили:

лиц, которым инвалидность присвоили в 2025 году, и срок ее переоценки еще не наступил;

людей с инвалидностью, признанной бессрочной;

военнослужащих и сотрудников службы гражданской защиты;

проживающих в районах, где продолжаются боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

пациентов с серьезными нарушениями функций организма, в частности, при отсутствии конечностей или парных органов, а также лиц с онкологическими или психическими заболеваниями.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы.

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