Деньги под угрозой: клиентам одного из украинских банков вскоре прекратят выплачивать вклады

Вкладчики ПУАО "Фидобанк" имеют всего несколько дней, чтобы получить свои средства. Финучреждение сейчас находится на этапе ликвидации, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить выплаты гарантированных сумм клиентам банка уже в начале июня.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. В ведомстве уточнили, что вкладчики могли обратиться за своими средствами в течение 30 дней, начиная с 6 мая. Об этом пишет OBOZ.UA.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс ПУАО „ФИДОБАНК" будет утвержден, а выплаты вкладчикам - прекращены", – отмечается в сообщении.

В то же время отмечается, что тем вкладчикам, которые еще не получили компенсацию, следует обратиться в банки-агенты Фонда, чтобы получить гарантированную выплату. Полный список таких банков доступен по указанной ссылке.

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Почему "Фидобанк" подвергся ликвидации

В мае 2016 года Национальный банк Украины признал "Фидобанк" неплатежеспособным. В НБУ тогда объяснили причины такого решения следующим образом:

Перед тем был зафиксирован отток средств со счетов юридических лиц и средств других банков.

В то же время указано, что "активы не выводились на связанные с акционером учреждения".

В самом банке не обращались в Национальный банк за рефинансированием и сообщили об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации.

Именно из-за этого, по словам регулятора, появились трудности с выполнением обязательств перед клиентами. В результате Нацбанк принял решение:

отозвать лицензию у "Фидобанка";

начать его ликвидацию.

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