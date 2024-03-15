Депутат объяснил, повлияет ли законопроект о мобилизации на темпы ее проведения

Верховная Рада готовится к принятию закона о мобилизации. По словам народного депутата от "Голоса", члена Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, закон никак не будет влиять на темпы проведения мобилизации.

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По его словам, документ касается военного учета. Об этом народный депутат заявил во время токшоу "Украинская правда".

"Каким бы в конечном виде ни был принят закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон в первую очередь не о дополнительном, условно говоря, увеличении количества мобилизованных, а об учете", – подчеркнул Рахманин.

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Он подчеркнул, что наибольшей проблемой является то, что невозможно "посчитать, найти и заставить встать на учет огромное количество людей, которые просто не становятся на учет, забронированы, имеют отсрочку".

По словам Рахманина, эти лица есть, условно говоря, в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков, но в реестре, который называется "Оберег", их нет. Парламентарий отметил, что в законопроекте будут нормы, которые облегчат решение этой проблемы.

"Также всех наших граждан ужасают цифры в 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч человек, которые государство намерено мобилизовать. Однако такое количество людей не будет мобилизовано одномоментно. Это годовая потребность", – подчеркнул политик.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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