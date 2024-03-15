Депутат пояснив, чи вплине законопроєкт про мобілізацію на темпи її проведення

Верховна Рада готується до ухвалення закону про мобілізацію. За словами народного депутата від "Голосу", члена Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, закон жодним чином не впливатиме на темпи проведення мобілізації.

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За його словами, документ стосується військового обліку. Про це народний депутат заявив під час токшоу "Українська правда".

"Яким би в кінцевому вигляді не був ухвалений закон про мобілізацію, він не вплине на темпи проведення мобілізації, тому що цей закон насамперед не про додаткове, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік", – підкреслив Рахманін.

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Він наголосив, що найбільшою проблемою є те, що неможливо "порахувати, знайти і примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто не стають на облік, які заброньовані, які мають відстрочку".

За словами Рахманіна, ці особи є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається "Оберіг", їх немає. Парламентар зазначив, що в законопроєкті будуть норми, які полегшать вирішення цієї проблеми.

"Також усіх наших громадян жахають цифри у 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч осіб, які держава має намір мобілізувати. Проте така кількість людей не буде мобілізована одномоментно. Це річна потреба", – акцентував політик.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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