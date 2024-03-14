Нардеп розповів, яке обмеження для ухилянтів залишать у новому законопроєкті про мобілізацію

Верховна Рада готується до другого голосування за урядовий мобілізаційний законопроєкт. Навколо нього точиться чимало дискусій.

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Документ може бути ухвалений або наприкінці березня, або в середині квітня. Це ще раз додатково в коментарі для ТСН уточнив нардеп і член профільного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко.

За його словами, не виключено, що норма про обмеження права керування транспортом для ухилянтів все ж залишиться.

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"Треба зібрати таблицю до купи та зрозуміти те, прибрали остаточно цю норму чи ні. Треба час на це. На час розгляду така норма була", – зазначив Федієнко.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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