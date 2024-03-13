Нардеп розповів, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Комітет Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони України скасував засідання 13 березня. На ньому нардепи мали розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію.

Відео дня

Таким чином ухвалення документа затягується ще на довший час – ймовірно, аж до середини квітня. Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає "Еспресо".

"Комітет скасували сьогодні, зараз розглянуто менше ніж 10% правок. Що заважає владі це зробити швидше – у мене відповіді логічної немає", – сказав він.

Читайте також: Узаконюють, що "війна тільки для бідних": Жорін розкритикував новий план бронювання від мобілізації

Народний депутат додав, що з такими темпами законопроєкт можуть ухвалити в другому читанні десь у середині квітня. Відповідно, документ набуде чинності аж у середині травня.

"Виглядає так, що тільки в квітні ми його пройдемо. І, відповідно, в середині квітня він може бути проголосованим. Відповідно, вступить він в силу вже в середині травня, за прогнозами", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!