Нардеп рассказал, когда Рада может принять законопроект о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Украины отменил заседание 13 марта. На нем нардепы должны рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации.

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Таким образом, принятие документа затягивается еще на долгое время – вероятно, вплоть до середины апреля. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает "Еспресо".

"Комитет отменили сегодня, сейчас рассмотрено менее 10% поправок. Что мешает властям это сделать быстрее – у меня ответа логического нет", – сказал он.

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Народный депутат добавил, что с такими темпами законопроект могут быть приняты во втором чтении где-то в середине апреля. Соответственно, документ вступит в силу в середине мая.

"Выглядит так, что только в апреле мы его пройдем. И, соответственно, в середине апреля он может быть проголосован. Соответственно, вступит он в силу уже в середине мая, по прогнозам", – отметил Железняк.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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