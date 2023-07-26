Держите себя в руках: почему не стоит есть много голубики

Голубину часто спутывают с черникой, но на самом деле эти растения имеют свои особенности и полезные свойства.

Садовая голубика поражает своими крупными, синими ягодами. Эта мягкая, водянистая ягода отличается от черники и полезна для организма благодаря своему составу.

Витамины: голубика содержит ряд витаминов, таких как А, В1, В2, В3, В6, С, Е, К, РР и группу Н.

В составе голубики присутствуют кальций, калий, железо, фосфор, магний, цинк, медь, натрий, марганец и селен.

Липиды тоже содержатся в ягоде в форме насыщенных жирных кислот, являющихся важным источником энергии, они способствуют синтезу холестерина и лучшему усвоению витаминов и микроэлементов.

Видео дня

Читайте также: Делайте это перед тем, как выпить с утра кофе, чтобы не навредить здоровью

Голубика полезна для сердца и сосудов, способствует нормализации пищеварения, укрепляет иммунитет, способствует сохранению остроты зрения и защищает глаза от определенных заболеваний. Также ее используют при панкреатите, гастрите, геморрое и холецистите.

Кроме того, что голубика богата витаминами, минералами и антиоксидантами, ее не следует употреблять в больших количествах.

Суточная норма потребления голубики составляет один стакан (200 г). Чрезмерное употребление голубики может привести к таким проблемам, как:

диарея

вздутие живота

боли в животе

тошнота

рвота

головная боль

бессонница

нервозность

раздражительность

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов после употребления голубики, необходимо прекратить ее употребление и обратиться к врачу.

Противопоказания к употреблению голубики

Беременные и кормящие грудью женщины должны проконсультироваться с врачом перед употреблением голубики. Люди с дискинезией желчных путей и с болезнями сердечно-сосудистой системы, связанные с риском тромбообразования, должны ограничить употребление голубики.

Избегать чрезмерного потребления голубики должны и люди с индивидуальной непереносимостью этих ягод.

Как и в каких количествах можно есть голубику

Суточная норма потребления голубики составляет один-два стакана. В случае превышения рекомендуемой порции голубика может навредить.

Оптимальным временем для употребления ягод является утро, потому что именно в это время организму остро необходим гликоген, обеспечивающий нормальную работу головного мозга. Лохину можно употреблять как самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими пищевыми продуктами и компонентами в составе различных блюд.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее стало известно, кому следует отказаться от чрезмерного потребления клубники, учитывая болезни и состояние здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!