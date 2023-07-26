Тримайте себе в руках: чому не варто їсти багато лохини

Лохину часто сплутують з чорницею, але насправді ці рослини мають свої особливості та корисні властивості.

Садова лохина вражає своїми великими, синіми ягодами. Ця м'яка, водяниста ягода відрізняється від чорниці та є корисною для організму завдяки своєму складу.

Вітаміни: лохина містить ряд вітамінів, таких як А, В1, В2, В3, В6, С, Е, К, РР, та групу Н.

У складі лохини присутні кальцій, калій, залізо, фосфор, магній, цинк, мідь, натрій, марганець та селен.

Ліпіди теж містяться у ягоді у формі насичених жирних кислот, що є важливим джерелом енергії, вони сприяють синтезу холестерину та кращому засвоєнню вітамінів та мікроелементів.

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Лохина корисна для серця та судин, сприяє нормалізації травлення, зміцнює імунітет, сприяє збереженню гостроти зору та захищає очі від певних захворювань. Також її вживають при панкреатиті, гастриті, геморої та холециститі.

Окрім того, що лохина багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, її не слід вживати у великих кількостях.

Добова норма споживання лохини становить одну склянку (200 г). Надмірне вживання лохини може призвести до таких проблем, як:

діарея

здуття живота

болі в животі

нудота

блювання

головний біль

безсоння

нервозність

дратівливість

Якщо ви відчуваєте якісь із цих симптомів після вживання лохини, необхідно припинити її вживання і звернутися до лікаря.

Протипоказання до вживання лохини

Вагітні та жінки, які годують грудьми, повинні проконсультуватися з лікарем перед вживанням лохини.Люди з дискінезією жовчних шляхів та з хворобами серцево-судинної системи, які пов’язані з ризиком тромбоутворення, повинні обмежити вживання лохини.

Уникати надмірного споживання лохини мають і люди з індивідуальною непереносимістю цих ягід.

Як і в яких кількостях можна їсти лохину

Добова норма споживання лохини становить одну-дві склянки. В разі перевищення рекомендованої порції лохина може нашкодити.

Оптимальним часом для вживання ягід є ранок, тому що саме в цей час організму гостро необхідний глікоген, який забезпечує нормальну роботу головного мозку. Лохину можна вживати як самостійний продукт, так і в поєднанні з іншими харчовими продуктами та компонентами у складі різних страв.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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