Десерт без выпечки: рецепт зефирного торта с фруктами
Этот торт не нуждается в выпечке, делается очень просто и быстро и оставляет пространство для экспериментов: для его приготовления можно выбирать любые фрукты и ягоды.
Ингредиенты:
– зефир – 500 г;
– желатин – 50 г;
– сахар – 1 стакан;
– фрукты – 3 шт.;
– ванильный сахар – 2 пакетика;
– сыр – 350 г;
– сметана – 300-350 г;
– кокосовая стружка.
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Способ приготовления:
Разрежьте зефир на две половины. Плотно выложите в форму. Фрукты порежьте и разместите между зефиром. Желатин разведите в воде и растворите на водяной бане.
Взбейте творог, сметану, сахар и ванилин, добавьте желатин.
Залейте этой массой зефир и отправьте в холодильник на ночь. Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.
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