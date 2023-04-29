Десерт из вина: рецепт необычного мусса от Елизаветы Глинской

Звезда "Мастер Шеф" поделилась рецептом мусса на розовом вине.

Ингредиенты:

– 300 мл розового полусладкого вина (5% спирта)

– 10 г желатина + 50 мл воды

– 2 белка

– 90 г сахара

– 300 мл сливок жирностью не менее 30%

– свежие ягоды для декора

1. Залейте желатин водой, перемешайте до растворения и дождитесь набухания.

2. Налейте вино в кастрюльку или сотейник и прогрейте до появления пара.

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3. Взбейте сливки до стойких пиков и охладите.

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4. Смешайте желатин с вином и отправьте в холодильник на 20 – 30 минут.

5. Приготовьте швейцарскую меренгу. Смешайте сахар и белок, поставьте на паровую баню и перемешайте до растворения сахара. Взбейте полученную массу до стойких пиков.

6. Перемешайте меренгу с вином и желатином. Добавьте взбитые сливки и перемешайте.

7. Разлейте мусс в креманки и поставьте в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь. Украсьте ягодами.

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