Десерт из вина: рецепт необычного мусса от Елизаветы Глинской
Звезда "Мастер Шеф" поделилась рецептом мусса на розовом вине.
Ингредиенты:
– 300 мл розового полусладкого вина (5% спирта)
– 10 г желатина + 50 мл воды
– 2 белка
– 90 г сахара
– 300 мл сливок жирностью не менее 30%
– свежие ягоды для декора
1. Залейте желатин водой, перемешайте до растворения и дождитесь набухания.
2. Налейте вино в кастрюльку или сотейник и прогрейте до появления пара.
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3. Взбейте сливки до стойких пиков и охладите.
4. Смешайте желатин с вином и отправьте в холодильник на 20 – 30 минут.
5. Приготовьте швейцарскую меренгу. Смешайте сахар и белок, поставьте на паровую баню и перемешайте до растворения сахара. Взбейте полученную массу до стойких пиков.
6. Перемешайте меренгу с вином и желатином. Добавьте взбитые сливки и перемешайте.
7. Разлейте мусс в креманки и поставьте в холодильник на 5 часов, а лучше на ночь. Украсьте ягодами.
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