Хрустящее тесто, орешки и мягкая творожная начинка: вкусный рецепт чизкейка-баклавы от шеф-повара
Чизкейки – очень вкусное и простое блюдо, которое не требует особого труда. Они отлично подойдут как для праздничного стола, так и на каждый день.
Вкусным рецептом полезного чизкейка-баклавы с орехами и творожной начинкой поделилась шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Она заметила, что это просто огненное сочетание хрустящего теста, орешков и мягкой начинки.
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Ингредиенты (на форму 27 см):
- Тесто фило – 300 г.
- Масло сливочное – 180 г.
- Орех грецкий – 300 г.
- Пудра сахарная – 30 г.
- Мед – 30 г.
- Крем-творог – 750 г.
- Сахар – 250 г.
- Яйца – 4 шт.
- Фисташка очищенная – 150 г.
Для заливки:
- Вода – 150 г.
- Сахар – 50 г.
- Мед – 50 г.
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Способ приготовления:
В первую очередь нужно растопить сливочное масло и поджарить грецкие орехи. Саенко посоветовала все подготовить и уже потом собирать десерт, поскольку тесто фило очень быстро сохнет и с ним нужно работать быстренько.
Далее переходите к заливке. Смешайте крем-творог, яйца и сахар. Затем все взбиваем миксером до образования однородной массы.
В блендере нужно взбить обжаренные грецкие орехи, сахарную пудру и мед. Перед этим орехи нужно потереть руками, чтобы очистить от кожуры.
Форму для выпечки смажьте растопленным сливочным маслом и по одному выкладывайте листы теста.
"Выложили – смазали косточкой – выложили – смазали и так 4-5 раз. Выкладываем внахлест, формируем наше дно. Сверху выкладываем перебитый грецкий орех и повторяем снова процедуру с тестом и маслом", – пояснила Саенко.
Внутрь выложите творожную начинку, обрежьте лишнее тесто и ставьте в духовку для выпечки при температуре 160 градусов 30 минут.
Пока выпекается, сделайте сироп. Для этого смешайте воду, сахар, мед и проварите.
Когда получили чизкейк, залейте сиропом тесто (как на видео) и запекайте еще минут 10-15 до образования румяной кожуры.
"Как проверить готово ли? Торт должен быть достаточно плотный. И немного дрожать внутри", – заметила шеф-повар.
После того как извлекли чизкейк из духовки, осторожно подрежьте края от формы, чтобы во время охлаждения они не остались на форме. После охлаждения оставьте в холодильнике минимум 4 часа. Для украшения используйте фисташки.
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