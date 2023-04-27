Нежные и пышные: рецепт сырников без муки

Муку добавляют к сырникам, чтобы они держали свою форму и не разваливались. Но при этом мука делает их менее пышлыми и нежными. Поэтому UaPortal предлагает вам приготовить сырники с овсяными хлопьями – они будут гораздо более нежными и воздушными.

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Ингредиенты:

– 5 столовых ложек овсяных хлопьев;

– 200 грамм кисломолочного сыра;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– ванильный сахар, корица;

– масло для жарки.

1. Измельчите 80% хлопьев в блендере. Остальные 20% пойдут на панировку.

2. Перетрите сыр, смешайте его с овсяной мукой, яйцом, сахаром и корицей.

3. Оставьте смесь на 15 минут.

4. Сформуйте сырники, обваляйте в оставшихся хлопьях и жарьте на среднем огне на предварительно разогретой смазанной маслом сковороде.

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5. Готовые сырники подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой.

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