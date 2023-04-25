Займет минимум времени: рецепт лимонного печенья с белым шоколадом
Сладкий вкус белого шоколада отлично подчеркивает легкую лимонную кислинку. Приготовление этого десерта не займет у вас много времени, зато подарит максимум удовольствия.
Ингредиенты:
– Лимон – 1 штука;
– Сливочное масло – 180 г;
– Белый сахар – 170 г;
– Коричневый сахар – 100 г;
– Яйца – 2 штуки;
– Ванильный экстракт – 1½ ч. ложки;
–Мука – 330 г;
– Разрыхлитель – 2 ч. ложки;
–Соль – ¾ ч. ложки;
– Белый шоколад – 200 г.
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Способ приготовления:
1․ Натрите цедру лимона на терке. Должно получиться 2 чайные ложки. Выжмите 1½ столовые ложки лимонного сока.
2․ Духовку разогрейте до 175 °С. Застелите противень бумагой для выпечки или смажьте сливочным маслом.
3 Растопите сливочное масло и добавьте белый и коричневый сахар. перемешайте и дождитесь охлаждения смеси.
4․ Добавьте в масляно – сахарную смесь яйца, ванилин и лимонный сок, перемешайте. Добавьте муку, цедру, разрыхлитель и соль и замесите тесто.
5․ Нарежьте шоколад и добавьте в тесто. Сделайте из теста маленькие шарики и выложите их на противень, не очень близко друг к другу.
6․ Выпекайте 10 – 12 минут.
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